Annelerinin organlarını bağışlayarak 3 hastaya umut oldular

Mardin'de özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki Emine Şakar'ın çocukları, annelerinin organlarını bağışlayarak 3 hastaya umut oldu.

Mardin'de Artuklu ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Emine Şakar'ın dün gece gerçekleşen beyin ölümünün ardından çocukları annelerinin karaciğer ve böbrekleri bağışladı. Organların bağışlanması üzerine Malatya'dan ambulans uçakla Mardin'e gelen nakil ekibi ve özel hastane anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Ak ile yaklaşık 3 saat süren operasyonla alınan organlar, 3 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.

Evlatlardan örnek davranış

Yapılan organ bağışıyla ilgili açıklama yapan anestezi uzmanı Uz. Dr. Mehmet Ak, "Hastanemizde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastamıza yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınlarıyla organların bağışlanması için görüşme yapıldı. Aile ve yakınları sağ olsunlar olumlu olarak cevap verdi. Ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattık. Yapılan operasyonla bir tane karaciğer ve iki adet böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da üç hastaya nakledilecek" dedi.

Organ bağışını kabul eden ailelerin yaşanan sıkıntıları bildikleri için başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin hastaları hayat bulsunlar dediklerini kaydeden Dr. Ak, "İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Mardin genelinde başka nedenlerden dolayı insanlar pek organ bağışı yapma taraftarı değil. Bu sıkıntılar herkesin başına gelebilir. Bu sıkıntı hepimizin başına gelebilir. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır” diye konuştu.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Şakar ailesini ziyaret ederek göstermiş oldukları davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.