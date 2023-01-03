Aracına yorgun mermi isabet etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah aracının başına geldiğinde otomobilinin tavanına yorgun mermi isabet ettiğini gördü.

Nusaybin'de yaşayan Yusuf Şengül, aracını evinin yakınlarında park ettikten sonra evine gitti. Gece geç saatlerde evinin yakınlarında silah sesleri duyduğunu belirten Şengül, sabah aracının yanına gittiğinde tavanda bir mermi çekirdeği gördüğünü belirtti. Hemen polis ekiplerine haber veren Şengül, ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

“O ana şahit olmamamız bizim için büyük bir şanstı”

Sabah mermi çekirdeğini gördüğünde şaşırdığını kaydeden Yusuf Şengül, “Yılbaşı gecesi saat 12.00 civarında Nusaybin'de bulunan Seyda sitesinin önüne park ettim. Gece silah sesleri geliyordu. Gece saat geç olunca uyuduk. Sabah uyanıp arabamın yanına geldiğimde arabamın tavanında mermi çekirdeği olduğunu gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler geldi ve tutanak tuttular. Muhtemelen gece sesleri gelen silahlardan birisinden yorgun mermi isabet etti. Tutanak tuttuk ve gerekli mercilere ifademizi verdik. İnşallah böyle bir olay kimsenin başına gelmez. O an arabanın içinde olmamamız, o ana şahit olmamamız bizim için büyük bir şanstı. Yorgun merminin her hangi bir insana değmesi de olabilirdi. Böyle bir şey olmadığı içinde mutluyuz. Mermi çekirdeğini de polis arkadaşlar delil olarak aldılar” şeklinde konuştu.