Araziye mercek düzeneği kurdular 50 dönümlük ekili tarla küle döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekili araziye kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yerleştirilen güneş merceğinin neden olduğu yangında 50 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle yangın alanına giderek traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının önünü kesmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçilerin yoğun çabası ile yangın diğer ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 50 dönümlük buğday ekili alan küle döndü.

Yangının söndürülmesinin ardından köylüler arazide güneş merceği kurulu düzenek bulurken durumu jandarmaya bildirdi.

Yangına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerleştirilen mercek düzeneğin neden olduğu belirtildi.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.