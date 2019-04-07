Arıcılara güneş panelleri dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere güneş panelleri ve barakaları dağıtıldı.

Mardin İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi'nin güneş panelleri dağıtım törenine, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şirin Aydın Kaya, Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın, Derik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu katıldı.

Dağıtılan güneş paneli ve barakalar üreticiler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni alırken, İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, projeye katkılarından dolayı Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu ve emeği geçen tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.