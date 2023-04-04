Artoukia Sabun ve Kolonya firmasına 'En İyi Doğal Kozmetik' markası ödülü

Mardin'de doğal kozmetik sektöründeki öncülüğü ve özverili çalışmalarıyla takdir toplayan Artoukia Sabun ve Kolonya firması, Mezopotamya İş Dünyası Zirve Ödüllerinde ödüle layık görüldü.

Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen Ana Sponsor Yaşar Budak ve ünlü sunucu Mehmet Aydın tarafından düzenlenen Mezopotamya İş Dünyası Zirve Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Ödül gecesinde Artoukia Sabun ve Kolonya firması da Mezopotamya bölgesinin en iyi doğal kozmetik markası ödülüne layık görülerek doğal kozmetik sektöründeki varlığını pekiştirdi. Artoukia işletmesi ortaklarından Mehmet Şerif Arpa, ödülü Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara adadı.

Artoukia Sabun ve Kolonya olarak ödülü almaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Arpa, “Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünler sunduğumuzu gösteriyor. Bizim için en önemli şey, müşterilerimizin memnuniyetidir ve bu ödül, müşterilerimizin bize olan güvenini artırmıştır. Doğal ve organik kozmetik sektöründe varlığımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.