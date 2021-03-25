Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Altın Zafer Yılın Enleri" ödül töreninde Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı.

Birbirinden ünlü isimlerin ödüllerini aldığı törende Mardin'den kokusu dünyaya yayılan Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve ödülüne layık görüldü. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ünlüler geçidine sahne olan tören, Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirleri ve yurt dışına yayılan 78 şubesi ile Mardin'in marka değerine yaptığı tanıtımlarla adından sıkça söz ettiren Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve markası seçilerek ödüle layık görüldü. Ödülü Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm aldı.