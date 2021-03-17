Artukbey kahvenin Beyoğlu şubesi açıldı

Artukbey kahve, İstanbul Beyoğlu'nda yeni şubesi ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Mardinli iş adamı Tacettin Yertüm, Artukbey kahve markası zincirine yeni bir şube daha ekledi. Kahve konusunda tüm Türkiye'ye ün salan Artukbey kahve, İstanbul Beyoğlu'ndaki şubesini açtı. Yurt içi ve yurt dışında şubeleşerek Artukbey kahveyi dünyada bilinen bir marka değeri haline getirmek için çabaladıklarını belirten Tacettin Yertüm, "Artukbey şubelerine bir yenisini daha Beyoğlu'nda ekledik. Buradaki herkese hayırlı olsun. Hedefimiz Artukbey'i dünyaya tanımaktır" dedi.