Artuklu 1071 Derneği'nden ‘Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla' gezisi

Mardin'de faaliyet gösteren Artuklu 1071 Derneğinden ‘Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla' projesiyle 50 genç için gezi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün himayesinde ‘Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla' projesi kapsamında 50 genç, Artuklu 1071 Derneği tarafından geziye götürüldü. Gezi güzergahları olarak Ahlat, Malazgirt, Veysel Karani Türbesi ve Tatvan seçildi. Ezgi şuurunda gençlerle geleceğe umutla projesi gerçekleştirdiklerini belirten Artuklu 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, “Ahlat ve Malazgirt gezimiz oldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün himayesinde gençlerimizle beraber Anadolu'muzun ruhu, milli hafızamız, sanat şaheseri olarak gururumuz, Selçuklu Kabristanı, Anadolu medeniyetinin giriş kapısı Ahlat'tayız. 50 gencimize tarihimizi tanıtıyoruz. Bu tür projelerle geleceğimiz olan gençlerimize destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.