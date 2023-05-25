Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimi' çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek istemek için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14 Mayıs seçimlerinde de yoğun mesai yapan Başkan Tatlıdede ve meclis üyeleri, seçimlerin ikinci turu 28 Mayıs seçimleri için mahalle mahalle, ev ev gezip destek istemeye devam ediyor.

Her gün ayrı gruplar halinde mahalleleri gezen Başkan Tatlıdede ve meclis üyeleri, AK Parti hükümetinin bugüne kadarki icraatları ve gelecekteki hedefleri vatandaşlara anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de, Artuklu'da rekor oyla desteklenmesi için sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şunları söyledi:

“Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte öncelikle 14 Mayıs seçimleri için seçim kampanyası boyunca çalışmalara katılarak vatandaşlarımızdan destek istedik. Şimdi de yine ilk gün ki heyecanla her gün Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sahada vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya devam ediyoruz. 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla kazanmasını sağlamak için çalışıyoruz. 28 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımız Genel Merkezde, bizler de Mardin'de zafer kutlamasını yapacağız.”