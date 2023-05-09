Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'nin seçim mesaisi sürüyor

Başkan Tatlıdede, AK Parti Milletvekili adaylarının belli olmasıyla birlikte teşkilat mensupları ve adaylarla beraber merkez ve kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından ilçenin dört bir yanında belirlenen programlara, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve meclis üyeleri tam kadro sahada adayların programlarına katılarak destek veriyor.

Mahalle ziyaretlerinde ailelerle buluşan Başkan Tatlıdede, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili adayları için kendilerinden destek istedi. Mahalle mitinglerine de katılan Başkan Tatlıdede, burada vatandaşlara hitap ederek kendilerinden destek talep etti.

14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçim olduğuna değinen Başkan Tatlıdede, şunları söyledi:

“Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte tam kadro sahada aktif çalışarak vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili adaylarımız için desteklerini istiyoruz. Türkiye için gerçekten çok kritik bir seçime giriyoruz. Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte seçim kampanyasının ilk gününden bu yana, sahada gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Adaylarımızla birlikte kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gittiğimiz her mahallede büyük bir coşku ile karşılanıyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye büyük bir sevgi beslediğini görüyoruz. Türkiye yüzyılına sağlam adımlarla yürüyoruz. Milletimizin, ülkemiz için bu önemli virajda hiç şüphemiz yok ki ‘Doğru Adam, Doğru Zaman' diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edecektir. Rabbim ülkemizden refahı, birlik ve beraberliği eksik etmesin.”