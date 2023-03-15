Artuklu Belediyesi ekipleri yağmur mesaisinde

Mardin'in Artuklu Belediyesi ekipleri, yoğun yağmur yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını açmak için çalışma yaptı.

Dün geceden beri kentte etkili olan yağış, karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yağışın ilk dakikalarından itibaren teyakkuza giren fen işleri müdürlüğü ekipleri, kapanan kırsal mahallelerin yollarını açtı. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ekiplerin kısa zamanda ihbarları değerlendirerek yolları tekrar trafiğe açtıklarını belirterek, “Meteorolojiye göre yarın Mardin'de kuvvetli yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerek. Yağışların devam ettiği süre boyunca ekiplerin yağmur mesaisinin devam edecek” dedi.