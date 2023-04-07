Artuklu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Mardin'in Artuklu Belediyesi 2023 Nisan ayı olağan meclis toplantısı iki oturumda gerçekleştirildi.

Birinci oturum, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede Başkanlığında toplanarak gündem maddeleri görüşüldü. İkinci oturum ise Belediye Başkan Vekili Zeynel Abidin Toparlı başkanlığında yapıldı. Meclis oturumlarında görüşülen maddeler meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. 2022 yılı faaliyet raporu ve gelir gider denetim raporu mecliste görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, 6 Şubatta meydana gelen depremde ağır hasar alan kentlerden biri olan Adıyaman Belediyesi, ‘Kardeş Belediye' olması için meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, Artuklu Belediyesi meclisi ihtisas komisyonu seçimi de yapıldı. Meclis grubunda alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, “Bu ayki meclis toplantımız yoğun bir gündemle geçti. Mecliste kabul edilen maddeler, kentimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Mecliste alınan önemli kararlardan biri de Adıyaman Belediyesi ile kardeş belediye olması yönünde oldu. 6 Şubatta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da da ciddi anlamda bir yıkım yaşanmıştı. Tabi bizler de Artuklu Belediyesi olarak depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye her türlü desteğimizi sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Kardeş belediye olmakla birlikte artık bölgedeki yaraların sarılmasında bize de büyük bir iş düşüyor. İnşallah Adıyaman'daki yetkililerle irtibat halinde olup bölgeye desteğimiz devam edecek” dedi.