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Artuklu Belediyesi seçimden sonra ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Mardin’in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yerel seçimlerden sonra ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yerel seçimlerden sonra ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Artuklu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı ilk oturumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın mazbatasını almasının ardında ilk belediye meclisi olma özelliğini taşıyan toplantıda encümen üyeleri, meclis başkan vekilleri, katip üyeler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'nde temsil edecek üyeler, Tarihi Kentler Birliği'nde temsil edecek üyeler ve imar komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, meclis üyeleri ile ilçenin hak ettiği yerlerde olması için durmadan çalışacaklarını söyledi. Tutaşı, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinin akabinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın teveccühü ile belediye başkanlığı görevine geldik. İlçemizin sorunlarını bilen bir yapıda hiç zaman kaybetmeden projelerimizi hazırladık. Bu konuda yol haritasını çıkartarak en kısa sürede hemşehrilerimizin görmek istediği bir Artuklu'yu inşa etmek için çalışmalarımıza başlayacağız. İlçemizin projeler ile gelişmesi için meclis üyelerimizle de işbirliği içinde çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın içinde gönül belediyeciliğini inşa etmek adına şahsım ve meclis üyelerim ellerinden gelen gayreti sonuna kadar gösterecektir. İnanıyoruz ki bu iş birliği vatandaşlarımızın mutlu olduğu bir ilçeyi inşa etmemizde önemli köşe taşlarından olacaktır. Bu vesileyle meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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