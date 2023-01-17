Artuklu Belediyesi sokağa çöp konteyneri bırakmak yerine tabela asmayı seçti

Mardin'in merkez Artuklu Belediyesi sokağa, sokağa çöp konteyneri koymak yerine "Çöp atmak yasaktır" yazılı tabela koymayı çözüm olarak seçti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde az sayıda bulunan çöp tenekeleri vatandaşları mağdur ediyor. Vatandaşlarda çözüm olarak çöpleri sokakların köşelerine bırakıyor. Bu duruma fark eden Artuklu Belediyesi, çöp konteyneri koymak yerin "Çöp atmak yasaktır" yazılı tabela koymayı çözüm olarak seçti. Vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanmaması üzerine koyulan tabelayı da umursamadığı görüldü.