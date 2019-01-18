Artuklu Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşın yanında

Artuklu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce Sosyal Belediyecilik Projeleri kapsamında sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmalarda binler aileye ulaşıldı. Çalışmalarda dar gelirli ailelere, gıda, temizlik, kırtasiye, yaşlı ve bakıma muhtaç aileler ile dünyaya gözlerini yeni açan ailelere ulaşılarak destekte bulunuldu. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatıyla, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile mahalle muhtarlarının desteğiyle tespit edilen yardıma muhtaç, 3 bin 720 aileye gıda paketi, bin 100 ailenin öğrencilerine kitap ve kırtasiye yardımı, yaşlı ve bakıma muhtaç 169 vatandaşa kişisel ihtiyaç ve ev temizliği hizmeti ile dünyaya gözlerini yeni açan 165 bebeğe ve annesine ise sürpriz hediyelerle ulaşıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Artuklu ilçesinde yaşayan her vatandaşa ulaşmak ve dokunmak gibi bir hedeflerinin olduğunu bu anlamda özellikle de ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda hassasiyet içerisinde olduklarını söyledi. Öztürk “Belediye olarak sosyal projeleri çok önemsiyoruz. Sosyal destek projelerimizi farklı başlıklar altında titizlikle yürüterek vatandaşlarımıza dokunuşlarımızı yıl boyunca sürdürdük. Sürdürdüğümüz bu projelerdeki desteklerin tam anlamıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşması için ise mahalle muhtarlarımızın desteklerine başvurduk ve bu aileleri bir bilgi havuzunda ihtiyaç sınıflarına göre ayırarak istikrarlı bir şekilde belli periyotlar halinde yaptığımız yardımlarla buluşturduk. Geride bıraktığımız yıl içerisinde; 3 bin 720 ailemize gıda paketi, 1100 ailemizin öğrencilerine kitap ve kırtasiye yardımında bulunduk. Yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli ya da hasta 119 vatandaşımıza kişisel ihtiyaç ve ev temizliği hizmetinde bulunduk. Bunlarla birlikte de dünyaya gözlerini yeni açan 165 bebeğimize ve annelerine ise sürpriz hediye setleriyle yanlarında olduk. Sosyal belediyeciliğin temel taşı olduğuna inandığım, yaşlı, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım elinin uzatılması, kendilerine şefkatle ve sevgiyle muamele edilmesi konusu belediyelerin asli görevi olmalıdır. Bu vatandaşlarımız, her koşulda, belediyelerinin kendilerini yalnız bırakmayacağını ve yanlarında olduğunu hissetmelidir. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın da desteğini alarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu kapsamda 27 mahallemizin muhtarına ulaştırılmak üzere bin 205 gıda paketi hazırlandı ve kendilerine teslim edildi” diye konuştu.