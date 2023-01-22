Artuklu Belediyesinde sözleşme mesaisi

Mardin'de Artuklu Belediye Meclisi, personellerin sözleşmeli memur statüsüne alınması için hafta sonu mesaisi yaparak olağanüstü toplandı.

Artuklu Belediyesi Şirketinde çalışan ve sözleşmeye alınması için şartlarını yerine getiren personellerden başvuru talepleri alındı. Toplam 58 kişi sözleşmeye girmek için başvuruda bulundu. Başvuru yapan 3 kişi şartları uygun olmadığı için, 2 kişi de kendi istekleri ile sözleşmeye girmek istemediği için toplam geçerli 53 başvuru yapıldı. Gerekli tüm şartları sağlayan 53 personelin sözleşmeye alınması için Artuklu Belediye Meclisi, pazar günü mesai yaparak olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında toplanan meclis, şartları uygun olan personellerin sözleşmeye alınması için oylamaya sunuldu. Oylamada, meclis üyelerinin oy birliği ile, personellerin sözleşmeye alınması kararı alındı.

Meclis oturumunda konuşan Başkan Tatlıdede, sözleşme için gerekli şartları taşıyan tüm personellerin hiç bir ayırım gözetmeksizin işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Artuklu Belediyesi olarak bu güzel kentimize hizmet etmek için bütün yönetimimizle, personellerimizle hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Tabii ilçe halkı için çalışmalarımızın yanı sıra, gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da en iyi şartlarda çalışabilmeleri için şartlarımızı zorlayarak onlar için gerekli düzenlemeleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın nedeni de yine mesai arkadaşlarımızın sözleşmeye alınmaları içindir. Bu kararın oy birliği ile meclisimizde kabul edilerek geçmesi de ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimizde alınan karar personellerimiz için hayırlı olur inşallah” dedi.