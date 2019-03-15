Artuklu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Artuklu Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca Artuklu Belediyesi'nde çalışan 45 daimi 24 geçici işçilerin maaşlarına yüzde 15 ile yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Artuklu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen törene, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Siirt-Mardin Şube Başkanı Halit Akınay, yönetim kurulu üyesi Nuri Batur, sendika merkez örgütleme uzmanı Memduh Öztürk ile işçiler hazır katıldı. Burada konuşan Kaymakam Öztürk, toplu iş sözleşmesinin başta işçiler olmak üzere bütün taraflara hayırlar getirmesini, daha güzel hizmetlere daha başarılı çalışmalara vesile olması dileğinde bulundu.

Toplu iş sözleşmesi 1 Nisan 2017 yılı ile 31 Mart 2018 – 1 Nisan 2018 ile 31 Mayıs 2019 dönemince 26 aylık süreyi kapsıyor.