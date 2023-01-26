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Artuklu Belediyesinden kandil simidi ikramı

Mardin’in Artuklu Belediyesi tarafından mübarek 3 aylara girişi simgeleyen Regaip Kandili sebebiyle kandil simidi dağıtıldı.

Mardin'in Artuklu Belediyesi tarafından mübarek 3 aylara girişi simgeleyen Regaip Kandili sebebiyle kandil simidi dağıtıldı.



Cumhuriyet Meydanı ve Şakir Nuhoğlu Camii önünde dağıtılan kandil simidi dağıtım programına Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti il ve ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan binlerce kandil simidi, vatandaşlara ikram edildi. Başkan Tatlıdede, Şakir Nuhoğlu Camii önünde vatandaşlara ikramda bulunarak kandillerini kutladı. Camiye gelen vatandaşlar, Başkan Tatlıdede'ye ikramlardan dolayı teşekkür etti.

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