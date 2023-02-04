Artuklu Belediyesinden kar mesaisi

Mardin'de kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Artuklu Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Yurtta etkili olan kar yağışı, Artuklu'da da birçok cadde ve sokağı karla kapladı. Artuklu Belediyesi karla mücadele ekipleri; araçların ve vatandaşların yağıştan etkilenmemesi için anında müdahale gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışmaları gün boyu devam etti. Hazırda bekleyen belediye ekipleri, mahallelerde yerinde incelemeler ve müdahaleler yaparak, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek çalışmalar gerçekleştirdi.

“Karla mücadele çalışmaları yürütüyor”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası ekiplerin hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamlayıp ‘kar' nöbetine başladıklarını ifade eden Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede,"Büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk dakikalardan itibaren sahada karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.