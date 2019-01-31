Artuklu gençleri bilgi evlerinden destek alıyor

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatıyla açılan Artuklu Belediyesi Bilgi Evi'nde 7 ayrı alanda devam eden kurslarda gençler eğitim görmeye devam ediyor.

Bilgi evleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, çalışmalarının özellikle gençler için geleceğe dönük önemli bir yatırım olduğunu söyledi, Kaymakam Öztürk, “Artuklu Belediyesi olarak toplumun bütün katmanlarını ama özellikle de kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik projeler üretmeyi çok önemsedik, önemsiyoruz. Farklı mahallelerimizde kadınlarımıza ve genç kızlarımıza yönelik açmış olduğumuz mahalle konakları projelerinden binlerce genç kız ve kadın kardeşlerimiz yararlandı. Aynı amaçla 15 ila 29 yaşları arasındaki Artuklulu gençlerimizin hizmetine sunduğumuz Artuklu Bilgi Evi'nin de gençlerimizin büyük ilgisiyle karşılanmış olması bizleri sevindiriyor. Gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, ailelerimize, toplumumuza ve ülkemize faydalı bireyler olarak kişisel gelişim ve yeterliliklerine katkıda bulunan bu evimizde 7 ayrı alanda verilen kurslarımıza devam eden bin 264 genç öğrencimiz mevcut. Gençlerimiz, matematik, geometri, fizik, resim voleybol, okuma, yazma, bilgisayar gibi alanlarda verilen eğitim kurslarından yararlanmaktadırlar” dedi.

Kütüphane ve kafeterya hizmeti

Artuklu Bilgi Evi'ne devam eden gençlerin ailelerinden, verilen kurslar ve eğitimlerin gençlerde oluşturduğu gelişimlerden ötürü kendilerine iletilen olumlu tepkilere de dikkat çeken Öztürk, “Bizler gençlerimizi çok önemsiyoruz, onları geleceğe iyi hazırlamakla mükellefiz. Evlerinde çalışma imkanı olmayan gençlerimiz için gençlerimize yakışır, temiz ve sağlıklı bir ortamda ders ve çalışma olanağı sunduğumuz için mutluyuz. Gençlerimiz, Artuklu Bilgi Evi'nde farklı alanlardaki kurslarla birlikte her türlü kaynak kitabın içinde bulunduğu kütüphanemizden, ücretsiz fotokopi ve kafeterya hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.