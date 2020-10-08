Artuklu Kaymakamı Gökpınar vatandaşlara maske dağıttı

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ilçede bulunan parklarda vatandaşlara maske dağıtıp sorunlarını dinledi.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, parklarda vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıp maske dağıttı. Artuklu'da Vaka sayısının azaldığına dikkat çeken Kaymakam Gökpınar, maske, sosyal mesafe ve hijyenin korona virüse karşı en etkili mücadele şekli olduğunu söyledi. Vatandaşların, parklarda maskelerini taktığını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini gözlemlediğini kaydeden Kaymakam Gökpınar, "İlçemiz genelinde korona virüs vakasında ciddi bir azalma söz konusu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen korona virüs için en etkili mücadele yönetimidir. İlçe merkezinde ve parklarda vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, hem maskelerini veriyoruz hem de sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe hassasiyetlerini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Kaymakam Gökpınar, maske dağıtımına devam edeceklerini belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine olan hassasiyetlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Kaymakam Gökpınar'a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Tufan, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Orhan Karaşin eşlik etti.