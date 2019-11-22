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Artuklu Kaymakamlığı'ndan çölyak hastalarına yardım

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, çölyak hastalarının sıkıntılarını dinleyerek hastalara gıda yardımında bulundu.

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, çölyak hastalarının sıkıntılarını dinleyerek hastalara gıda yardımında bulundu.


Artuklu Kaymakamlığı, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatları doğrultusunda sosyal incelemelerle belirlenen çölyak hastaları evlerinde ziyaret edildi. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar da çölyak hastalarının sıkıntılarını dinledi. Kaymakamlık glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına gıda yardımında bulundu.


Çölyak hastaları ve aile yakınları Kaymakam Gökpınar'ı teşekkür ederek, kaymakamlığın verdiği destekten dolayı mutluluklarını Kaymakam Gökpınar ile paylaştı.

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