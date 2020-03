Artuklu Üniversitesi 'Artuklu evde kitap okuyor' etkinliği başlattı

Mardin Artuklu Üniversitesi resmi twitter hesabı üzerinden 'Artuklu evde kitap okuyor' etkinliği başlattı.

22 Mart'ta başlatılan kitap okuma etkinliği kısa sürede yoğun ilgi gördü. Mardin Artuklu Üniversitesi resmi twitter hesabı tarafından paylaşılan twitte, “Bu akşam 20.00'da ‘twitter@mardinartuklu' adresinde yer alan ‘artuklu evde kitap okuyor' etiketinin altına okuduğumuz kitapların fotoğraflarını paylaşın. Katılımcılar arasından 100 kişiye 2 ciltten oluşan ‘Artuklular' adlı kitabı hediye edelim” ifadeleri yer aldı.

Okuduğu kitabı yayınlayarak ilk paylaşımını yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, attığı twittin altına ‘Hadi ülkemizin gündemine kitap okumayı yerleştirelim ve evde kalmanın ne kadar faydalı olduğunu ispatlayalım.' notunu düştü.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü durum karşısında evde kalmanın önemine bir kez daha vurgu yapan Prof. Dr. Özcoşar, "Dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle verilen can kayıplarını üzüntü ile takip ediyoruz. Eğitimciler olarak evde kalarak öğrenimin her an her yerde olabileceğini herkese bir kez daha hatırlatmak istedik. 3 Binin üzerinde twitter paylaşımı ile bize büyük oranda destek vererek kitap okumayı gündeme taşımamızı sağlayan başta akademisyen ve öğrenciler olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ediyor, kitap paylaşımlarının devamını bekliyorum” dedi.