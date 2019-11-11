İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artuklu Üniversitesi “Geleceğe Nefes” oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği “Geleceğe Nefes” fidan dikim etkinliği kapsamındaMardin Artuklu Üniversitesi öğrenci yurdu yanındaki alana 2 bin 500 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği “Geleceğe Nefes” fidan dikim etkinliği kapsamında


Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci yurdu yanındaki alana 2 bin 500 fidan dikildi.


Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu yanında bulunan ormanlık arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Mardin Valisi Mustafa Yaman, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve MAÜ Genel Sekreteri Mustafa Öztürk de katıldı. Üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği “Geleceğe Nefes” fidan dilim etkinliği kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. “Geleceğe Nefes” bağış kampanyası kapsamında 81 ilde 2023 noktada dikimi gerçekleştirilen 11 milyon fidanın 243 bin adedinin Mardin halkı tarafından bağış yapıldığı bilgisini veren Rektör Özcoşar, fidan bağışına destek veren tüm doğaseverlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.