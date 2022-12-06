Artuklu Üniversitesi Green Metric olma yolunda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sıfır atık çalışmaları çerçevesinde belirtilen kriterler karşılanarak 2021 yılında 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi' alan MAÜ şimdi de gümüş, altın ve platin seviyelerindeki Nitelikli Sıfır Atık Belgesi başvurularını yapmak için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitede sıfır atık ve çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak, çalışmaları öğrenciler arasında daha çok tanınır ve uygulanır hale getirmek amacıyla sıfır atık öğrenci topluluğu kuruldu. Öğrenci topluluğu kampüs içerisinde eğitimler, sıfır atık odaklı etkinlikler, farkındalık çalışmaları, stant çalışmaları ve bilgilendirmeler yaparak sıfır atık projesine destek veriyor. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Yeşil Kampüs oluşturulması yolunda atılan adımlarla 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi' alan MAÜ yeni bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor.

“İlk sekiz yüz üniversite arasına girmeyi amaçlıyoruz”

Dünyadan saygın üniversite kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI Green Metric'e (Yeşil Kampüs) bu yıl ilk kez başvurduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman, “Mardin Artuklu Üniversitesine yeşil kampüs unvanını alarak önemli bir başarıya imza atmayı amaçlıyoruz. Green Metric'in, dünya genelindeki üniversitelerin 'Çevre Dostu Bir Üniversite Geliştirme ve Sürdürülebilirlik' konusunda yaptığı değerlendirmede altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını ölçüyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan Green Metric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkati çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Green Metric sıralamasında dünyada ilk sekiz yüz üniversite arasına girmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.