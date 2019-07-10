Artuklu Üniversitesi kütüphanesine anlamlı bağış

Dr. Berrin Yurdadoğ'un kişisel kütüphanesi yasal varisleri tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağışlandı.

Ankara Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan ve Türkiye'de Kütüphanecilik eğitimine emek veren Yurdadoğ'un arşivinde bulunan 4 binden fazla eseri Artuklu Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

Yüksek standartlara sahip çalışma olanakları sunarak her düzeydeki araştırmacı ve öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, bölgenin en kapsamlı kütüphane binasını faaliyete geçirdiklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Modern kütüphaneciliğin gereksinimlerini en yüksek düzeyde sağlayan ve tüm alanlarda bilgi hizmeti verebilecek kapasiteye sahip kütüphanemizin böylesine değerli bir bağışla teveccüh görmesi üniversitemizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. En kısa zamanda bu değerli eserlerin, katalog ve sınıflaması yapılarak okuyucuların ve araştırmacıların hizmetine sunulacaktır” dedi.

Daha önce kendi kişisel kütüphanesini de Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağışlayan Rektör Ağırakça, kütüphanecilik alanında değerli çalışmalarda bulunmuş Prof. Dr. Yurdadoğ'un vefatından dolayı yakınlarına taziyelerini ifade ederek yasal varisleri tarafından bu bağışın yapılması noktasında etkin girişimlerde bulunan Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin'e katkıları için teşekkür etti.

Akademisyen yazar Prof. Dr. Berrin Yurdadoğ'un, büyük emekler vererek oluşturduğu kişisel kitaplığının Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin'in gayretleriyle büyük bir titizlikle ambalajlanarak Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphanesi'ne ulaştırıldığı bilgisini veren Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü Eren Koldemir, tasnif ve dizme işlemlerine büyük bir hızla başladıklarını belirtti.

11 bin 600 metrekare alan üzerinde 4 katlı tasarlanan Mardin Artuklu Üniversitesi kütüphane binası, okuma salonu, elektronik kaynaklar araştırma salonu, kitap arşivi, cilt atölyesi, tamir atölyesi, süreli yayınlar okuma bölümü, sessiz çalışma odası, sergi alanı, müze ve seminer salonunun yanı sıra mini konferans salonları, tek kişilik çalışma kabinleri, engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, kafeterya, bay, bayan mescidi, kırtasiye ve fotokopi odalarından oluşuyor.