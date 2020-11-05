Artuklu Üniversitesi Mardin bulgurunu dünyaya tanıtacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın ve Mardinli sanayici ve iş adamlarının katılımında gerçekleşen toplantıda Mardin'in yerel ve meşhur lezzetlerinden olan Mardin bulgurunun ulusal ve uluslararası bir marka olarak duyurulması için gerekli pazarlama ve tanıtım faaliyetleri konusunda atılabilecek somut adımlar konuşuldu. Mardin'in tarihi derinlikleri ve entelektüel bir birikiminin yanında konum ve içsel dinamikleri ile bölgenin gelişme konusunda en büyük potansiyele sahip üretim ve ticaret merkezi olmaya aday bir şehir olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin şehri ile bütünleşen üniversitemiz, yakın zamanda üniversite sanayi işbirliği komisyonunu ihdas ederek, sanayi işbirliğinin kurumsal altyapısını oluşturmayı hedeflemiş ve sanayi ile işbirliği yaparak karşılıklı potansiyellerimizden faydalanmak için projeler oluşturmuştur. Mardin Bulgurcular Derneği ile Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasının özverili gayretleri ile coğrafi işaret belgesi alan Mardin bulgurunun, hayata geçirilen Mardin Bulgurunun Markalaşması Fizibilite Çalışması Projesi ile daha fazla insana duyurularak Mardin ekonomisine değer katacağına inanıyorum" dedi.

Mardin'in bir milyar dolara yakın ihracat rakamına ulaşmasının hem bölgede hem de Türkiye'de imrenilerek bakılan ihracat rakamı olduğunu belirten Rektör Özcoşar, "Ticaret ve ihracat rakamlarımız iyi ancak katma değeri yüksek ürün üretme konusunda alınacak çok yolumuzun olduğunu söyleyebilirim. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusu gündeme gelince üniversite-sanayi işbirliğinin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Üniversitede üretilen bilginin, sanayide ticarileştirilmesi ile sanayinin ürettiği ürünlerdeki katma değeri artırabiliriz. Bu doğrultuda sanayicilerimizle işbirliğine hazır ve istekli olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, nitelikli istihdamın önemine vurgu yapılırken, rekabette başarı sağlayabilecek hususlar da masaya yatırıldı.