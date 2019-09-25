Artuklu Üniversitesi Mardin'in geleceğine yatırım yapacak

Dr. İbrahim Özcoşar, yeni yönetim kadrosu ile birlikte kente görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin Sosyal Tesisi ve Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa, Rektör Özcoşar'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı öğretim görevlisi Muhammed İkbal Saylık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Eren Dağlı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Özfırat ve Mardinde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Üniversitenin yeni bir sayfa açtığı bu dönemde basının desteğini çok önemsediklerini belirten Rektör Özcoşar, bu doğrultuda sağlanacak işbirliğinden tüm şehrin fayda göreceğini ifade etti. Basının, üniversitenin en önemli paydaşlarından birisi olması gerektiğinin altını çizen Özcoşar; her türlü katkı, eleştiri ve öneriye açık olacaklarını belirtti.

"Uluslararası alanda tanınan üniversite"

Artuklu Üniversitesi'nde fakülte yaptıran Mardinli eğitim gönüllülerin isimlerinin yeniden fakültelerin üzerindeki yerlerine yerleştirileceklerini kaydeden Rektör Özcoşar, Derik'e zeytincilik ve zeytin yetiştiriciliği, Kızıltepe'ye ziraat fakültesi, Nusaybin'e ve Midyat'a da birer fakülte kurdurma çalışmalarının olacağını ifade etti. Üniversite yönetiminin önümüzdeki süreçte öncelikli olarak kendi içinde barışık ve dayanışma içerisinde olan bir üniversite haline getirmeyi amaçladıklarını ardından da şehirle barışık, kadim şehrin insanlarının üniversitelerine ait aidiyetlerini en güçlü şekilde hissedecekleri bir üniversite haline getireceklerinin altını çizen Prof. Dr. Özcoşar, mümkün olan en kısa sürede hinterlandı bölgedeki şehirlerde bulunan üniversitelerden çok uluslararası alanda adı başarılarla anılan bilinen ve saygı duyulan bir üniversite oluşturmanın hedefini gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Turizm İhtisas Üniversitesi üst yapısı oluşturulacak

Üniversitenin Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kurulduğunu, süreç içinde yeniliklerden uzak kalındığına vurgu yapan Rektör Özcoşar “Üniversitenin Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kurulması doğru ve isabetli bir karar idi. Geçen zaman içinde, kendini yenilemeyen, gelişen şartlara ayak uyduramayan bir üniversite görüntüsüne bürünmesi benimsemediğiniz taraf. Mimarlık Fakültesi Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biriydi. Doktora ve yüksek lisans programları vardı. Ne yazık ki, programlar doktora ve yüksek lisansları kapatıldı, akademik kadro küstürüldü, fakülte çok kötü durumda. Oysa Mardin ve bölge için önem arz eden bir fakülte. Küsüp giden kadroyu tekrar geri getirme çabamız olacak. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tıp profesörü var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz çok iyi durumda. İleride Tıp Fakültesi'nin temelinin atılmasında aktif rol alacak bir fakülte. Edebiyat Fakültesi de çok iyi yerde. Turizm fakültesini daha iyi getirmemiz, ön plana çıkarmamız lazım. Turizm Fakültesinde güzel çalışmalar var, yeteri kadar desteklenmediğini görüyoruz. Üst Birim Turizm İhtisas ve Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Bölge Üniversitesi hedefimiz var"

Sağlık ve sosyal bilimler alanın bölge üniversitesi hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Rektör Özcoşar, "Şırnak, Suriye ve Irak'ı da içine alan, sağlık, sosyal bilimler ve turizm üniversitesi olmayı hedefliyoruz. Geniş bir yelpazede sağlık turizmini hedefe oturtacağız. Mezopotamya ovasındaki çiftlere destek verecek butik bir ziraat fakültesi, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde birer fakülte kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.