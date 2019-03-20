Artuklu Üniversitesi öğrencileri Arapça yarışmasında dünya 3.'sü oldu

Katar'ın başkenti Doha'da iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Şampiyonası'nda Mardin Artuklu Üniversitesi adına yarışan İslami İlimler Fakültesi öğrencileri dünya üçüncülüğünü kazandı.

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa'nin kızı Hind bin Hamad bin Khalifa'ın himayelerinde Katar Münazara merkezi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Şampiyonası'na 50 farklı ülkeden 107 üniversite katıldı. Aralarında Fransa, Güney Kore, Polonya, Srilanka gibi ülkelerin üniversitelerinin katıldığı yarışmada Mardin Artuklu Üniversitesi, üçüncü olmayı başardı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bu başarısının sevindirici olduğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Arapçanın çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da olmak üzere 450 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğunu ve Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden birini oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Ağırakça, "Bilim ve dil dünyasında yetkin uzmanlığıyla tanınan 200'den fazla üyeden oluşan hakem heyetinin belirli kurallarla yönettiği yarışmada öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu başarı üniversite olarak faaliyete geçirdiğimiz Arapça programların başarısını göstermesi bakımından çok önemlidir. Aralarında Malezya İslam Üniversitesi gibi son derece köklü akademik geçmişe sahip üniversiteyle birlikte zengin Arapça eğitimleriyle tanınan Pakistan, İran ve Hindistan gibi devlet üniversitelerinin de yer aldığı bir yarışmada dünya üçüncülüğü gibi bir dereceyi kazanmak gurur vericidir. Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Turnuvası'nda bu başarılarıyla, aldıkları Arapça eğitimin kalitesini yansıtarak bizlere bu mutluluğu yaşattığı için öğrencilerimizi ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.