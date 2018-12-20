Artuklu Üniversitesi öğrencileri teknokent gezisine katıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ve Çalışmaları, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ile ilgili Ankara'da düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın daveti üzerine İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Cumali Kılıç, Öğretim Üyesi ve KÜSİ temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kayaoğlu'nun nezaretinde katılım gösteren öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaşıp daha da geliştirmeyi hedefleyen eğitim gezilerinde bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan ODTÜ Teknokent gezisinde yer alan firma ziyaretlerine katılan öğrenciler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafında çok iyi şekilde karşılanıp ağırlandıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bilkent Üniversitesi Cyberpark ve Ankara Üniversitesi Teknokent gezilerine de katılan Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri burada da birçok firmayı yerinde ziyaret etti.

Türkiye'de Ar-Ge ve katma değerli yerli üretim alanında önemli çalışmaların yer aldığı Teknokent gezisi sayesinde öğrencilerin kendilerine bu gezinin kattığı vizyon ile birçok alanda belki de ileride Mardin'de yapılacak çalışmalara öncü olabileceklerine inandıklarını belirten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kayaoğlu, “Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi ve araştırıcı öğrenciler yetiştirme vizyonundan hareket etmekteyiz" dedi.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği ve etkileşimi sağlamayı hedefleyen Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) üyesi de olduğunu belirten Kayaoğlu, Üniversite ve sanayi iş birliği sayesinde kaynakların etkin ve rasyonel kullanılabileceğini, bununla da hem bölgesel hem de ulusal anlamda ekonomik parametrelerin harekete geçirilebileceğini vurguladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi arasındaki iş birliği ve eğitim odaklı programların sürdürüleceği bilgisini veren öğretim üyesi Ahmet Kayaoğlu, Bakanlık yetkililerinden Mehmet Emin Doğan, Arda Bahçeci ve AR-GE Teknoloji Politikaları Daire Başkanı İlknur İnam'a konukseverlikleri ve destekleri için teşekkür etti.