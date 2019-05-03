Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

MARDİN (İHA) – Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokul öğrencileri Ankara'da düzenlenen gençlik merkezleri arası kültür ve sanat yarışmalarında Türkiye birincisi oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen grup finalinde başarılı olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinden Cebrail İpek, Ali Coşkun ve Halil İbrahim Abak, Türkiye finalinde birinci oldu.

7 bölge temsilcisi arasından Türkiye birinciliğini kazanan Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “ Öğrencilerimizle grup birinciliği yarışmasındaki başarılarından sonra yaptığım görüşmede, Türkiye finalinde de bize mutluluk yaşatacaklarına inancımın tam olduğunu ifade etmiştim. İtimadımızı haklı çıkardıkları için başarılı gençlerimize teşekkür ederim. Onları kutluyorum. Şehirle bütünleşen bir anlayış içinde araştırıcı, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireylerin yetişmesi vizyonundan hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin Türkiye çapındaki bu başarısı sadece üniversitemiz için değil Mardin için de gurur vericidir” dedi.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız da, 4 yıldan beri eğitimleri ile yakından ilgilendikleri öğrencilerin ortaya koyduğu başarının üniversite ve yüksekokul gurur verici olduğunu söyledi.

Birincilik plaketlerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan alan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.