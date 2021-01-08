Artuklu Üniversitesi, Özgür Halep Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan işbirliği protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. Yakın zamanda akademik ziyarette bulunan Özgür Halep Üniversitesi heyeti ile yaptıkları olumlu temaslar neticesinde bilimsel işbirliğini daha ileriye götürüp geliştirmek amacıyla eğitim işbirliği protokolünün hazırlanarak imzalandığını belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanındayız. Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanında olacağız. Bugün imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardığımızı belirtmek isterim. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Özgür Halep Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, "Özgür Halep Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. Özgür Halep Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait TÖMER Merkezleri açılarak TÖMER eğitimleri için sınıflar tahsis edilecek. Mardin Artuklu Üniversitesinin ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Özgür Halep Üniversitesinde de yapılabilecek" diye konuştu.

Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu aktaran Doç. Dr. Şanlı, Özgür Halep Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için Mardin Artuklu Üniversitesine misafir öğrenci olarak kabul edilebileceklerini sözlerine ekledi.