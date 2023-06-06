Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini almaya hazır

2021 yılında kuruluş kararı alınan tıp fakültesi kısa zamanda sürecini tamamladı. Aynı yıl Mardin Devlet Hastanesi ile birlikte kullanım protokolü imzalanarak devlet hastanesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümü gerçekleştirildi.

Kurulduğu andan itibaren her biri alanında yetkin isimlerden akademik kadrosunu kuran MAÜ Tıp Fakültesinde 25 anabilim dalında 5 profesör, 9 doçent, 23 doktor öğretim üyesi olmak üzere 37 öğretim üyesi görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık koordinasyon kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda uzman doktor yetiştirme yetkisi aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ilk aşamada acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında uzman doktor yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Modern eğitim ortamı ve güçlü bir akademik kadro ile öğrencileri karşılamaya hazır olduklarını belirten Rektör Özcoşar, yapılan değerlendirmeler sonucu tıp fakültelerinin her anlamda öğrenci yetiştirmeye hazır olduğuna karar verilerek öğrenci alım taleplerinin YÖK tarafından kabul edildiğini kaydetti.

17-18 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek bütün adaylara başarılar dileyen Özcoşar, gençlere Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmeleri çağrısında da bulundu.

Rektör Özcoşar, hazırladıkları modern laboratuvarlar, tıp derslikleri, kütüphane, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odasının yanı sıra güçlü bir akademik kadro ile bu yıl 81 ilden tıp öğrencilerini beklediklerini sözlerine ekledi.