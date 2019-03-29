Artuklu Üniversitesi, Ukrayna'daki üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy adına Prof. Dr. Anatolii Morozov'un Rektörlük makamında imzaladığı protokol kapsamında, iki üniversite arasında akademik kapasitelerini artırmak, tarihsel ve kültürel miraslarını küresel düzeyde paylaşmak, yükseköğretim kurumları arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, öğretim elemanları ve idari kadroların eğitimsel konularda bilgilendirilmesi gibi konularda mutabakata varıldığı belirtildi.

İşbirliği protokolü ile ilgili konuşan Rektör Ağırakça, Türkiye ve Ukrayna'nın derin tarihi ve kültürel ilişkilerle bağlı olduğuna işaret ederek, protokolle Mardin Artuklu Üniversitesi ile Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy arasında bilimsel alanlarda işbirliği ve kapsamlı danışmaları geliştirmek üzere kurumsal bir çerçevenin sağlandığını söyledi.

Prof. Dr. Anatolii Morozov ise bu işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mütekabiliyet temelinde iki kurum bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini de kapsayan işbirliği protokolünde öğrenci değişiminin de desteklenmesi ile farklı dillerde eğitimin teşvik edilmesi yer alıyor.