Artuklu Üniversitesi YKS'ye girecek öğrencileri ağırladı

Üniversite sınavı öncesi hem üniversite alanlarını ve bölümlerini tanımak hem de öğrencilerin yıl boyunca süren çalışma yorgunluğunu atıp motivasyonlarını arttırmak için Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Lisesi öğrencileri, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret etti. Öğrenciler, üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Bağış, Sağlık Kültür ve Spor Şube Müdürü Mehmet Fidan rehberliğinde üniversiteyi gezdi.

Öğrenciler, üniversitenin sosyal alanlarını, spor alanlarını, ders ortamlarını, kültür merkezini, kütüphaneyi, sosyal tesislerini dolaştı. Öğrenciler, ayrıca kampüste açık yeşil alanında da vakit geçirip bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Misafirlere rehberlik eden Bağış ve Fidan, öğrencileri MAÜ'lü olarak beklediklerini dile getirdi.