Artuklu Üniversitesinde “Arapça Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, sivil toplum kuruluşları, vakıf gönüllüleri, akademisyenler, idareci ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte farklı sunumlar sergilendi. Arapça'nın Dilinin öğrenciler tarafından son derece akıcı olarak kullanıldığının gözlendiği kutlama programında öğrenciler, hazırlamış oldukları Arapça, şiir, tiyatro ve sinevizyon gösterilerle izleyicilere renkli anlar yaşattı.

UNESCO Yürütme Kurulu tarafından 08 Ekim 2012 tarihinde alınan karar gereği bütün dünyada 18 Aralık tarihinin Dünya Arapça Günü olarak kutlandığını ifade eden Rektör Ağırakça, Arapça'nın çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da olmak üzere 450 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğunu ve Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden birini oluşturduğunu ifade etti. Ağırakça, Arapça'nın sadece Arap milletinin dili olmadığını kutsal kitap Kur'an'ın ve İslam dininin vahiy dili olduğunu vurgulayarak, “Biz Arapçaya İslam ümmetinin dili, İslam medeniyetinin lisanı olarak bakıyoruz. İslam tarihi boyunca Türkler, Persler, Hintliler, Kürtler ve Arap olmayan diğer milletler İslam dinini kabul ettikleri tarihten itibaren medeniyetimizin verileri arasında yer alan eserlerinin büyük bir kısmını kendi ana dilleriyle değil ilmi ve akademik bir dil olan Arapçayla telif etmişlerdir" dedi.

Ağırakça, Artuklu üniversitesi tarafından hayata geçirilen, işletme, tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve sosyoloji Arapça eğitim programlarına çok yoğun ilgi gösterildiğinden bahsederek edebiyat fakültesi bünyesinde Arapça tarih programını oluşturdukları bilgisini verdi. Ağırakça, “Muhacir çocuklarımız için açtığımız yüzde yüz Arapça eğitim veren bölümler ve İslami İlimler Fakültesiyle Türkiye'de yer alan üniversiteler arasında Arapça eğitim programları ile ilgili olarak YÖK'ten onay alabilen iki üniversiten biriyiz” diye konuştu.