Artuklu Üniversitesinde hizmet içi eğitim

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin önemli bileşenlerinden olan güvenlik ve temizlik personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında çalışanlarına, verimli ve hızlı çalışma yöntemleri ile çalışmalardan nasıl azami fayda sağlanacağı konusunda bilgiler verildi. Üniversite için büyük öneme sahip güvenlik ve temizlik alanında hizmet vermekte olan personellerin sorunları ve talepleri dinlenerek çözüm noktasında neler yapılabileceği görüşüldü. Üniversitede hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasının planlandığı eğitim programlarının belirli periyodlarla ve diğer çalışanları da kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Eğitim programına; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, Genel Sekreter Yardımcıları Tarık Demir ve Beşir Büyüktaş ile Personel Daire Başkanı Mehmet Kanık katıldı.