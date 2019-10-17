İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanına Kızılay kan bağışı standı kuruldu.

Kan bağışı kampanyasına üniversitenin öğrenci ve idari personelleri destek verdi.


Edebiyat fakültesi binası önünde Kızılay Kan Merkezine bağlı kurulan stantlarda kan bağışında bulunmak için başvuran öğrenci ve üniversite personel sayısının oldukça fazla olduğu gözlendi. Kan bağış kampanyasına gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu açıklayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, toplum sağlığına yönelik verilen bu çabaların genişletilerek toplumun tüm katmanlarını kapsaması gerektiğini ve üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.