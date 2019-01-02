Artuklu Üniversitesinden "Temiz çevre, temiz toplum, temiz gençlik" etkinliği

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık ve Spor Öğrenci Topluluğu tarafından "Temiz çevre, temiz toplum, temiz gençlik" sloganıyla, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla kampüs alanında genel temizlik etkinliği düzenlendi.

Mardin Gençlik Merkezinin de katılımıyla 500 yüze yakın öğrencinin temiz çevre ve sağlıklı insan bilincini arttırma hedefinden hareketle gerçekleştirdiği çevre temizliği etkinliğinin, insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması noktasında bir bilinç oluşturduğu için önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, eğitim ve akademik çalışmaların yanı sıra üniversite olarak öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirdiklerini belirtti. Çevre kirliliği konusunda toplumun her kesiminden ve her yaştan insana büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünün altını çizen Rektör Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin alanında uzman mezunlar vermekle birlikte doğru insan olmanın gerektirdiği ahlaki ve sorumluluk bilinci yüksek bireyleri ülkemize kazandırmayı kendisine misyon edindiğini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin her geçen gün artan öğrenci sayısıyla birlikte büyük bir aile olduğunu sözlerine ekleyen Ağırakça, öğrencilerin kampüste geçirdikleri zamanın, evlerinde bulundukları zaman diliminden fazla olduğunu hatırlatarak, öğrencilerden kampüsü sahiplenmelerini istedi. Prof. Dr. Ağırakça, üniversitenin 40 öğrenci kulübüne üye olan beş yüzden fazla öğrencinin "Temiz Çevre, Temiz Toplum, Temiz Gençlik" etkinliğine katılımının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Sanat, spor ve sağlık alanında yaptığımız etkinliklerin yanında bu tür saha çalışmalarına da yer vererek topluma duyarlı bireyler kazandırmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri daha geniş kapsamlı katılımla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mardin Gençlik Merkezi'nin de katılım gösterdiği etkinlikte, kampüsün geniş bir alanına yayılan öğrenciler çevredeki atıkları toplayarak diğer öğrencilere örnek oldu.