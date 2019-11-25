Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine eğitim

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Granada Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kurumsal ve Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Mardin'deki konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin alt ve orta düzey yöneticilerine konaklama yönetimi eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından 'İletişim Becerileri ve Konuk Karşılama' eğitimi, Doç.Dr. Serhat Harman tarafından 'Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Sosyal Medya Kullanımı' eğitimi, Dr. Öğr. üyesi Semra Gürbüz tarafından 'İşletmelerde Gıda Güvenliği' eğitimi ve Dr. Öğr. üyesi Gülseren Özaltaş Serçek tarafından 'Menü Planlama' eğitimi verildi.

Reyhani Kasrı'nda gerçekleştirilen eğitime restoranlarda ve konaklama işletmelerinde görev yapan yaklaşık 25 alt ve orta düzey yönetici katıldı. Bu eğitimler sonucunda Mardin'deki turizm işletmelerinde verilen hizmet kalitesinin arttırılması ve müşteri ilişkilerinde gelişim, gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme, menü planlama ile işletmelerin menülerinin revizyonu ve menü takdimi ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının amaçlandığı bildirildi.