Artuklu Üniversitesi'nin Arapça öğretim deneyimi Avrupa'da ses getirdi

Dr. Ahmet Ağırakça, Coordination des Ecoles de Langue Arabe en Belgique (CELAB) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Arap olmayanlara Arapça öğretim sempozyumuna katıldı.

Arapça öğretimde ilerleme sağlamak sloganı altında yoğun katılımın olduğu ve iki gün süren uluslararası sempozyumda Arapça öğretimi alanında geliştirilen yeni metotlar, Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Türkiye'de sürdürülen Arapça dil öğretimi deneyimi hakkında sempozyum katılımcılarına bilgi aktaran Dr. Ahmet Ağırakça, Arapçanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan yaklaşık 450 milyon kişi tarafından konuşulan ve Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de Arapça öğretimi konusunda uzun yıllardır akademik, sivil ve sosyal çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Rektör Ağırakça, Arapçanın zengin kültür ve medeniyet mirasımızın dili olması bakımından yeni nesiller tarafından öğrenilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ağırakça, "Arapçanın bir dil olduğu unutulmamalıdır. Herhangi bir yabancı dilin öğretim kriterleri ne ise Arapçanın da öğretim kriterleri de aynı şekilde değerlendirilmelidir. Arapça öğretiminde klasik metotlu ve gramer ağırlıklı bir eğitim modeli maalesef başarılı olamamıştır. Klasik metot kendi içinde bir bütün olmakla birlikte eğitim kurumlarının yapısından dolayı günümüzdeki modelde fayda sağlamamaktadır. Üniversitemizde öğrenilen Arapça ile mükemmel bir seviyeye geldik. Arapça kaynaklara rahatlıkla ulaşabilen ve bu dili konuşabilen akademisyenler ve araştırmacıların hazırlanmasını hedefledik. Bilim ve dil dünyasında yetkin uzmanlığıyla tanınan 200'den fazla üyeden oluşan hakem heyetinin belirli kurallarla yönettiği uluslararası üniversiteler Arapça münazara yarışmasında öğrencilerimiz dünya üçüncülüğü kazanmıştır. Bu deneyimimizi Arapça eğitim, öğretim alanındaki tecrübesini daha ileri düzeye taşımaya çalışan bütün kurumlara aktararak destek vermeye hazırız" dedi.