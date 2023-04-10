Artuklu'da 207 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileniyor

Şehrin içme suyu konusunda tüm altyapı sorunlarını tek tek gündemine alarak çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen yaklaşık 17 Milyon Euroluk “Mardin İçme Suyu Şebekesi İnşaatı İşi” projesi ile Artuklu ilçesinin içme suyu şebekesini yeniliyor. Proje çerçevesinde ilçenin 207 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek bir pompa istasyonu ile 5 adet içme suyu deposu inşaatı yapılarak daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor. Vali Mahmut Demirtaş, hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demirtaş, ilçenin içme suyu altyapısını daha güvenli ve sağlıklı hale getirilerek yenilenen şebeke hatları sayesinde suyun kalitesi artacağını ve su kayıplarını en aza indirileceğini söyledi. Kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, “İçme suyu şebekelerimizin sürekli olarak bakım ve onarımını yaparak, kesintisiz su teminini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Artuklu ilçemizde ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar sayesinde ilçemize kaliteli içme suyu uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde ulaşacak inşallah. İlçemize hayırlı olsun” dedi.