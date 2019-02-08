Artuklu'da korucular yemin edip görevlerine başladı

Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı emrine alınan 17 köy korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Mardin´in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı emrine atanan 17 köy korucusu, İl Jandarma Komutanlığı salonunda yemin ederek görevlerine başladı. Yemin törenine Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Tufan, askerler, korucular ve aileleri katıldı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Tufan, Artuklu ilçesi mahallelerinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla alınan 17 köy korucusunun iki haftalık hazırlayıcı zorunlu eğitimlerini başarı ile tamamladıklarını söyledi. Binbaşı Tufan, "Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, misafirlerimizin ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. Koruculuğunuz süresince bu kutsal hizmeti en iyi şekilde yerine getirecek ve sizden sonraki koruculara gururla ve onurla devredeceksiniz. Kanun ve nizamı doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından korucular, yemin ederek görevlerine başladı.