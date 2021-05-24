Artuklu'da otopark sorununu ortadan kaldırmak için ilk kepçe vuruldu

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için merkez Artuklu ilçesine yapacağı Çok Katlı Otopark Projesinin çalışmalarına başladı. 2 katlı ve 500 araçlık otopark Mardin Valiliği arkasında bulunan 7 bin 500 metrekare alanda yapılıyor. Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Yer altında bulunacak katlı otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan ise merkeze ayrı bir hava katacak. Yeşil alan içerisinde vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun ve yeşil alanlar yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile yapılan projenin biran önce bitip vatandaşın hizmetine girmesi için çalışmalar hızla devam edecek.