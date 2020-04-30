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Artuklu'da sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşlarını evlerine götürüyor.

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşlarını evlerine götürüyor.


Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları bankadan çekilerek, evlerinde teslim edildi. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Vefa Destek Grubu çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kaymakam Gökpınar, "İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 5762 sayılı genelgesine istinaden ilçede yakını olmayan, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın maaşları, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan görevlilerimiz tarafından bankalardan çekilerek, vatandaşlarımıza ikametlerinde teslim edilmektedir" dedi.

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