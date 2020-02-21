Artuklu'da trafik güvenliği masaya yatırıldı

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, trafik güvenliği ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan, Jandarma Trafik Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahim Turgut ile bir araya ya gelen Kaymakam Gökpınar turizm kenti Mardin Artuklu'da otobüs kazalarının yaşanmaması için alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Trafik kazaların önüne geçmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Gökpınar, İçişleri Bakanlığının emri ile tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen otobüs kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliği konularını görüşmek için toplandıklarını söyledi. Güneydoğu bölgesinde turizmin parlayan yıldızlarından olan Artuklu ilçesinde trafik kazasından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi konusunda kararlılıklarının bulunduğunu anlatan Kaymakam Gökpınar, "Polis ve jandarmamızın terörle mücadeledeki başarısının bir benzerini, trafik kazalarını düşürme noktasında da sergileyeceği hususunda inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda tüm kolluk personeline görevlerine başarılar diliyorum" dedi.