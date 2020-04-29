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Artuklu'da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.


Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımının aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi. Kaymakam Gökpınar, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir aldıklarını ve bu tedbirleri anında uyguladıklarını ifade etti. Kaymakam Gökpınar, “Mardin Valimizin destekleri ile ilçemizde yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilimiz ve ilçemizde değerli hemşehrilerimizin sağlığını korumak içindir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz evlerinde huzurlu bir şekilde kalmalarıdır” dedi.

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