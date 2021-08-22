Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 12. yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti içinde restorasyon çalışmaları sırasında, 3 mezar bulunduğu öğrenildi.

Mardin Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan, 12. yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti'nin koruma kurulundan projesi geçtiğimiz aylarda onaylandı ve ihale sürecinden sonra restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Çalışmalar sırasında tarihi kümbetin iç kısmında 3 mezar bulundu. Mezarların hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kümbetin etrafının güvenlik şeridiyle kapatıldığı görüldü.