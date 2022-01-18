Asayiş ekiplerinden tulumlu hırsızlara operasyon

Mardin'in Midyat ilçesinde Asayiş ekipleri 28 hırsızı yakalayıp, 17 ayrı hırsızlık vakasını çözdü. Gözaltına alınan alınan 28 şahıstan 11'i tutuklandı.

Midyat ilçesinde, asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla, vatandaşların huzur ve güvenini bozan, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan 28 şahıs, ev, market, telefoncu, iş yerinden hırsızlık, inşaattan malzeme çalmak ve gasp suçundan gözaltına alındı. Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla, farklı iş yerlerine girip hırsızlık yapan, inşaattan malzeme çalan ve gasp yapan 28 şahıs yakalandı. 17 ayrı ev ve iş yerine giren hırsızlar, asayiş ekipleri tarafından yakalandı. İfadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 17 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda yakalanan şahısların üzerinde ve yakalandıkları yerde yapılan aramalarda, farklı model ve markalarda 4 adet cep telefonu, 1 Adet waffle makinesi, 1 adet elektronik diş fırçası, 4 adet şampuan, 1 adet parfüm, 275 TL ve çeşitli miktarlarda inşaat kabloları ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi.

Asayiş ekiplerinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenini bozan, can ve mal kaybına yönelik suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.