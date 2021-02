Aşılama çalışmalarının devam ettiği Mardin'de vaka sayılarında düşüş eğilimi sürüyor

Mardin'de aşı çalışmaları devam ederken, korona virüs vaka sayılarında düşüş eğilimi sürüyor.

Mardin'de korona virüse karşı aşılama süreci devam ediyor. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla birlikte 22 bin 300 kişiye aşı yapıldı. Mardin'in Artuklu ilçesi Sevgi Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Dr. Mehmet Nuri Ergül, aşılamanın eksiksiz bir şekilde devam ettiğini ve vaka sayılarının ciddi bir şekilde azaldığını söyledi. Dr. Ergül, "Aşılamalar devam ediyor. Şu an Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız bir de sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. MHRS mobil uygulaması, E-nabız veya 182'den randevu alarak, randevu saatlerinde gelip aşılarını yapabilmekteler. Aşılarını aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında yapabiliyorlar şu an. Bir aksaklık yaşamadık" dedi.

"Aşı miktarı ve tedariğiyle ilgili bir sorun yaşamadık"

Aşı dağıtımlarının düzenli bir şekilde ilerlediğini kaydeden Dr. Ergül, "Günlük randevu sayımıza göre il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla günlük aşı dağıtımları yapılmaktadır. Biz kurum olarak bir sıkıntı yaşamadık. Şu ana kadar aşı miktarıyla veya tedariğiyle ilgili sorunumuz yok. Bakanlık ve il sağlık müdürlüklerinin de desteğiyle aşılama çalışmalarında şu an hiçbir aksama olmadı. Süreç akışkan bir şekilde ilerlemektedir. Aşılama başlangıcında olduğu gibi Alo 182'de bazı yoğunluklar yaşanıyor. Bunun alternatifleri var tabi ki MHRS mobil uygulaması, MHRS internet sitesi veya E-nabızdan vatandaşlarımız yine randevularını oluşturabilirler. Bunu da biz sahada birebir görmekteyiz zaten. Korona virüs pozitif hastalarımız yok. Son 10 günde sıfır hasta ile devam ediyoruz. Diğer birimlerdeki arkadaşların da hasta sayısı şu an 1 veya 2 diye devam ediyor. Şu an ciddi bir düşüş var Mardin'de. İlk yaz aylarına göre uçuk bir fark var" diye konuştu.

Aşı olmaya gelen 76 yaşındaki Nafya Yıldırım da, "Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun bizlere bu imkanları sunuyor" şeklinde konuştu.